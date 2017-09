Affaire Grégory: le dernier acte?

publié le 20/09/2017 à 11:37





Trois membres de la famille Villemin placés en garde à vue, le suicide du juge Lambert, Murielle Bolle mise en examen et les époux Jacob placés sous contrôle judiciaire. Autant de rebondissements qui, 33 ans après l'assassinat du petit Grégory, relancent une affaire encore mystérieuse.



Depuis 1984 plusieurs questions essentielles restent sans réponses: L’identité du ou des corbeaux, les raisons de celui ou de ceux qui ont, dès 1981, déclenché cette avalanche de lettres et de coups de fils anonymes, menaçant la famille Villemin. Mais aussi et surtout, le mobile de l’enlèvement et du meurtre du petit Grégory. Si la justice ne s'est pas encore prononcée faute de preuves, avec le temps, quelques réponses semblent faire surface...











Maître Marie-Christine Chastant Morand, avocate au barreau de Paris, l'une des avocate de Christine et Jean Marie Villemin , Laurent Valdiguié, rédacteur en chef du JDD qui a signé l'enquête "Révélations sur l'affaire Gregory" dans l'édition du 10 septembre, Jean-Alphonse Richard chef du service police-justice d'RTL, Maître Thierry Moser, du barreau de Mulhouse, l'un des avocats de Christine et Jean Marie Villemin.









