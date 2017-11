Affaire Ferrand : l'association Anticor dépose plainte pour relancer l'enquête

et AFP

publié le 09/11/2017 à 07:45

L’association Anticor a déposé plainte à Paris pour relancer l'enquête qui visait le chef de file des députés REM, Richard Ferrand, selon l'avocat de l'association anticorruption. Cette plainte survient près d'un mois après la décision de classement sans suite du parquet de Brest le 13 octobre dernier.



Cette plainte avec constitution de partie civile, déposée mercredi 8 novembre auprès du doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris, vise à obtenir la désignation, quasi-automatique, d'un magistrat pour enquêter sur l'affaire. Elle concerne notamment un bien immobilier acquis par la compagne de Richard Ferrand et loué ensuite aux Mutuelles de Bretagne, dont il était alors le directeur général. L'affaire porte sur des faits présumés de "prise illégale d'intérêts", et recel et complicité de ce délit.



Le procureur de Brest Jean-Philippe Récappé reconnaissait que le parquet "aurait pu envisager l'ouverture d'une information judiciaire". Mais après vérification, il s'est avéré que "l'infraction éventuelle" était "prescrite" depuis le 19 juin 2015, aux termes des règles de prescription (3 ans) alors en vigueur. Richard Ferrand, à qui cette affaire avait coûté sa place de ministre, s'est toujours défendu de tout conflit d'intérêts. Il s'était félicité de la décision du parquet de Brest, le 13 octobre dernier, estimant avoir été "lavé de tout soupçon".



Le Front républicain d'intervention contre la corruption (FRICC) avait déjà réagi, quelques jours après le classement sans suite de l'affaire le 13 octobre, en appelant les "mutualistes des Mutuelles de Bretagne victimes d'un préjudice afin qu'ils se joignent" à une plainte.