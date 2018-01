Abdelkader Merah ne devrait pas être jugé en appel avant 2019

publié le 15/01/2018 à 11:34

Ils ont tous deux été reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroriste en novembre dernier. Abdelkader Merah et Fettah Malki ont été jugés pendant 5 semaines de procès intense pour les crimes commis par Mohamed Merah en mars 2012 et pour faire la lumière sur leur implication dans la réalisation des attentats.



Abdelkader Merah était aussi jugé pour complicité d'assassinats terroristes, mais a été innocenté de ce chef d'accusation. Ils ont respectivement écopé de 20 ans de prison pour le frère du terroriste et 14 ans de réclusion criminelle pour Fettah Malki, coupable d'avoir notamment prêté l'arme du crime au jihadiste toulousain.

Le ministère public a fait appel de la décision. Les deux accusés devront donc passer à nouveau devant la cour d'assises spécialement constituée. Mais ce rendez-vous judiciaire n'arrivera pas avant 2019, selon des informations de France 3. L'organisation pour un tel procès demande une logistique en amont. Or, d'après le site d'information, la cour d'assises spéciale est déjà saturée pour cette année.