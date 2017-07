publié le 25/07/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l’Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

A la recherche des trésors de l'Inca

Aujourd'hui dans cette nouvelle émission des Aventuriers de l'Inconnu, nous partons à la recherche des trésors perdus de l'Inca.



Ce voyage nous emmènera au début du XVIème siècle, à une époque où le destin de l'Amérique du Sud a véritablement basculé, avec la venue d'hommes blancs et barbus, qui arrivent dans des vaisseaux incroyables et chevauchent des animaux inconnus...



Si nous en parlons aujourd'hui, c'est qu'il y a une histoire derrière l'Histoire, qui date du début de la période des conquistadors.



Notre invité, authentique aventurier et chercheur de trésor, souvent présenté comme l'Indiana Jones français, nous expliquera comment il a, depuis de très nombreuses années, écumé une partie de l'Amérique du Sud et notamment de l'Equateur, à la recherche d'un fabuleux trésor, peut être le plus fabuleux de tous les temps...



Nos invités

Philippe Esnos, aventurier, chercheur de trésor.