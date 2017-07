Il était une fois la parapsychologie

publié le 27/07/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Comment est née la parapsychologie ?

Les études sur le paranormal et la parapsychologie ne sont pas toujours bien accueillies dans la société française. Elles sont souvent considérées comme peu sérieuses, marginales et sans intérêt.



Cela n'a pourtant pas toujours été le cas : au XIXème siècle, la parapsychologie est étudiée par les spécialistes du psychisme avec fascination. Mais pourquoi est-ce que la science d'aujourd'hui est-elle réticente face à l'étude des phénomènes paranormaux ? Est-ce le signe d'un manque d'ouverture d'esprit, d'une peur ?



Dans son livre Enquête sur 150 ans de parapsychologie, le psychologue clinicien Renaud Evrard retrace l'histoire de la parapsychologie et tente de répondre à ces interrogations.



Au milieu du XIXème, une mode qui vient des Etats-Unis arrive en France. Il s'agit d'une sorte de jeu populaire, qui connaît un très grand succès : on s'assoit autour d'une table, on pose ses mains dessus et l'on observe la table se mettre à bouger sans avoir levé un doigt. Ce phénomène est appelé le phénomène de la table tournante.

A l'origine, on ne parle pas de liens avec l'au-delà. On se demande simplement comment cela est possible, c'est une curiosité scientifique. Les experts s'y intéressent, parce qu'ils pensent trouver là une force nouvelle, un phénomène physique encore inconnu : on est face à une inversion temporaire de la loi de la gravité.



A cette époque, pour lever le mystère, des scientifiques vont poser sur la table 75 kg de sable et de cailloux pour voir jusqu'où cette force est capable d'aller. Mais, très vite, la communauté scientifique conclut à une explication rationnelle du phénomène. Selon elle, il est dû à des automatismes psychomoteurs : les personnes bougent la table sans en avoir conscience.



Quelques mois plus tard, un rapprochement va être fait entre le phénomène de la table tournante et l'au-delà : on va alors essayer de contacter des esprits... Malgré la méfiance du monde scientifique, cette mode sera pourtant reprise par une partie de la population, qui va en faire une science dite occulte ; une sorte de religion : c'est ce que l'on nomm le spiritisme.

Nos invités

Renaud Evrard, docteur en psychologie clinique, auteur du livre « Enquête sur 150 ans de parapsychologie » paru en janvier 2016 aux Editions Trajectoire.

