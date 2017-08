Il était une fois la parapsychologie II

publié le 09/08/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».





Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Le mystère des ectoplasmes

Aujourd'hui, une nouvelle émission des Aventuriers de l'Inconnu consacrée à la parapsychologie et son évolution au cours du XXeme siècle.



Après notre première émission sur la parapsychologie au XIXeme siècle, Renaud Evrard revient pour continuer à remonter l'histoire de la parapsychologie. Cette fois-ci, nous étudierons la période contemporaine avec la création, en 1919, de l'Institut métapsychique international.



Au XXeme siècle, quelques scientifiques continuent de s'intéresser aux phénomènes paranormaux, et non des moindres : un certain Pierre Curie a étudié ces phénomènes à la fin de sa vie, dans les années 1903 et 1904.



Car, à cette époque, le paranormal est traqué jusque dans les laboratoires : on essaie d'y reproduire des ectoplasmes, sorte d'esprit vivant à l'intérieur d'un corps et capable de s'en extraire.



Les ectoplasmes, bien qu'on confonde souvent les deux, ne sont pas des fantômes. Ces derniers sont des apparitions, indépendantes de tout autre corps, alors que les ectoplasmes sont des substances qui s'extraient volontairement du corps. Les médiums seraient les seuls capables d'en produire, lorsqu'ils sont en état de transe.



A partir de la création de l'Institut métapsychique international, des recherches ont été faites sur ce sujet et des moulages de ces ectoplasmes ont même été réalisés à partir de paraffine.



Pourtant, la nature exacte du phénomène n'a jamais pu être déterminée. Selon le docteur Gustave Geley, l'un des fondateurs de l'Institut métapsychique international, l'ectoplasme est constitué de deux substances, l'une solide ou liquide, l'autre gazeuse, celle-ci étant prédominante.



L'existence des ectoplasmes n'a jamais pu être prouvée scientifiquement et le phénomène a disparu, sans raison, vers 1930.

Nos invités

Renaud Evrard, docteur en psychologie clinique, auteur du livre « Enquête sur 150 ans de parapsychologie » publié en 2016 aux Editions Trajectoire.



