A la recherche de l'Atlantide

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l'étrange, pour explorer les zones d'ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».





Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

La cité disparue

L'Atlantide est citée pour la première fois dans deux dialogues de Platon, Timée et Critias. Il s'agit d'un territoire qui aurait existé il y a environ 11 500 ans. L'Atlantide est depuis resté un sujet très présent dans l'art et la littérature, particulièrement dans le genre fantastique et la science-fiction.



Mais s'agit-il d'une fiction inventée par Platon ? A-t-elle un jour existé ? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre aujourd'hui.



Critias était un ami de Socrate qui a confié à Platon que l'Atlantide était une île située au-delà des colonnes d'Hercule, à Gibraltar, qui aurait existé 9 000 ans auparavant. Le fondateur de l'Atlantide serait Atlas, qui porte le monde sur ses épaules, fils du Dieu de la mer Poséidon et de la nymphe Clito.



L'Atlantide est divisée en 10 royaumes, gouvernés par Atlas et ses neuf frères. C'est une sorte de terre idéale, riche en ressources naturelles et a religion des Atlantes est centrée sur Poséidon, qui inclut le sacrifice annuel d'un taureau.



Mais au bout d'un certain temps, selon Critias, les atlantes finissent par se corrompre. Ils fondent alors des colonies des deux cotés de leur île et seule Athènes résiste à leur envahissement. L'Atlantide finira alors engloutie par les eaux après une guerre meurtrière contre Athènes.

Nos invités

Jean-Marie Beuzelin, ancien chroniqueur littéraire pour le journal France Antilles, auteur du livre « Atlantide, la cité disparue » paru en 2016 aux éditions Anfortas.

Atlantide la cité disparue