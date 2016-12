24 juin 2016 : divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne

Réécoutez les reportages RTL consacrés au 24 juin 2016, le Printemps 2016 se conclue par un divorce : celui entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne

Le 24 juin 2016 sera écrit dans les livres d'histoires et sera le jour ou le Royaume-Uni a quitté l'Europe, c'est le Brexit. Et ils sont nombreux à célébrer ce qu'ils appellent le jour de l'indépendance. "je vais pouvoir conserver mon identité, je ne suis pas européen, je suis anglais", s'exclame un anglais.



Certains pro-européens sont dévastés, "je crois qu'il faut qu'on annule et qu'on recommence le vote car les gens ont voté Brexit car ils n'aiment pas David Cameron", affirme l'une d'entre elle. Pour les Écossais, c'est la stupéfaction. Le Premier ministre a très vite annoncé sa démission ;"je ne pense pas être le mieux placé pour être le capitaine du navire britannique jusqu'à sa prochaine destination", avait alors déclaré David Cameron



La ministre de l'Intérieur, Theresa May devient alors Premier ministre et c'est elle qui va devoir gérer la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.