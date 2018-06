Yves Jégo quitte la vie politique et l'Assemblée nationale

publié le 19/06/2018 à 08:29

Il souhaite changer de vie. Yves Jégo, annonce sur Twitter sa décision de quitter la politique et l'Assemblée nationale. Âgé de 57 ans, il était député UDI (Union des démocrates et indépendants) de la troisième circonscription de Seine-et-Marne et vice-président de l'Assemblée nationale.



"C'est avec une profonde reconnaissance pour tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu (...) et fier d'un parcours électif (...) qui m'a conduit jusqu'au gouvernement, que je quitterai sans regret mi juillet la vie parlementaire et la vie politique nationale", écrit-il.



Yves Jégo a été maire de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) de 1995 à 2017 et secrétaire d'État chargé de l'Outre-Mer dans le gouvernement Fillon II (2008-2009).



Le futur ex-député va désormais s'occuper "de développement durable en dirigeant une belle start-up innovante dans le secteur de la transition énergétique" annonce-t-il dans un entretien au Parisien. En retournant dans la société civile, "je veux à tout prix éviter l'usure du pouvoir" dit-il.

