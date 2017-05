Xavier Bertrand est l'invité de RTL Matin

publié le 08/05/2017 à 15:17

Quelle stratégie Les Républicains vont-ils adopter pour les élections législatives ? Xavier Bertrand, considéré comme l'un des possibles Premier ministre d'Emmanuel Macron, a appelé le président élu à "ne pas oublier, à aucun moment de son mandat, la colère et l'inquiétude" du peuple français. "C'est une certaine idée de la France et de la République qui s'est encore une fois imposée aujourd'hui. Mais beaucoup de Français ont choisi de voter pour l'extrême droite. Ils sont nombreux aussi à avoir décidé de ne pas aller voter ou de voter blanc ou nul", souligne Xavier Bertrand dans un communiqué.



"La France qui souffre ne peut plus attendre. Le résultat de ce (dimanche) soir oblige chacun à rester humble", ajoute le président de la région Hauts-de-France. Emmanuel Macron a lui-même fait un appel du pied à Xavier Bertrand, mais ce dernier avait dit son attachement "au projet de la droite et au centre". De son côté, François Baroin qui se lance dans la bataille des législatives a mis en garde Bruno Le Maire : "Si Bruno Le Maire, ou tout autre candidat, entre au gouvernement, et s'il est candidat aux législatives, il aura (face à lui) un candidat Les Républicains ou UDI, lui et tous les autres".

Xavier Bertrand est l'invité d'Elizabeth Martichoux, mardi 9 mai. Une interview à suivre sur RTL et en direct vidéo sur RTL.fr. Posez-lui toutes vos questions dans les commentaires.