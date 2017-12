Nicole Belloubet et Édouard Philippe, à Nancy le 1er juillet 2017

publié le 20/12/2017 à 20:36

Nicole Belloubet prend la défense d'Édouard Philippe, critiqué pour le vol Tokyo-Paris à 350.000 euros. Une dépense que le chef du gouvernement assume, tout comme sa ministre de la Justice qui était dans cet avion au début du mois de décembre.



Au micro de RTL, mercredi 20 décembre, la garde des Sceaux reprend notamment l'argumentaire de Matignon. "Le président de la République partait à l'étranger. Il fallait que le Premier ministre puisse être là juste avant que le Président ne s'en aille. Donc Matignon a choisi un vol qui peut sans doute apparaître comme onéreux mais qui, je crois, était nécessaire. Ce type de voyage, de toute façon, coûte cher".

Pour la ministre, cette polémique ne constitue pas une erreur de communication : "Je ne crois pas que ce soit une tache, je crois que c'est une nécessité".

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre s'est justifié sur l'antenne de RTL : "C'est compliqué et cher de déplacer le Premier ministre, je comprends parfaitement la surprise et les interrogations que se posent les Français".