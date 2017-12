publié le 05/12/2017 à 06:32

Virginie Calmels est l'invitée de RTL de ce mardi 5 décembre. Ancienne directrice de la chaîne Canal + et de la société de production Endemol, c’est dans la politique qu'elle officie désormais : l'ancienne femme de médias est engagée à Bordeaux, où elle est première adjointe du maire Alain Juppé.



Face à Elizabeth Martichoux, Virginie Calmels sera amenée à évoquer son ralliement à Laurent Wauquiez dans la course à la présidence du parti Les Républicains, dont le vote aura lieu les 10 et 17 décembre prochains. À la mi-septembre, elle avait elle-même annoncé dans les colonnes de Sud-Ouest qu'elle serait sa vice-présidente du parti de droite si le président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes était élu.

Virginie Calmels sera également interrogée au sujet de DroiteLib, le mouvement "libéral et populaire" qu'elle a lancé en décembre 2016, se présentant alors comme soutien de François Fillon à l'élection présidentielle.



