publié le 12/02/2018 à 06:31

C'est une espèce devenue rare depuis l'élection à la tête des Républicains de Laurent Wauquiez. Et pourtant Virginie Calmels revendique son discours pro-européen et résolument libéral d'un point de vue économique.



Libéral et pro-européen… Deux idées qui semblent rapprocher la première vice-présidente des Républicains du parti présidentiel La République En Marche. Loin de n'être qu'un "clapotis" comme disait si bien Nicolas Sarkozy en son temps.

Selon "L'Express", la première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux aurait multiplié les appels et les textos à Emmanuel Macron pour défendre sa cause, après les bons résultats de REM aux législatives. Et occuper un poste de ministre. "C'est faux ! Je n'ai fait aucune démarche, j'ai répondu à des sollicitations", s'était-elle défendu. Une défense venue quelques semaines après une tribune troublante publiée sur le site Atlantico. "Si, en juin, les législatives permettent de mener une politique audacieuse de réformes, avec l'appui d'une Assemblée nouvellement élue et du président de la République, je dis oui !"

Plusieurs mois après cet épisode, elle a pourtant été présentée comme une fidèle parmi les fidèles de Laurent Wauquiez. Elle pourra répondre de sa compatibilité avec le néo-président des Républicains et des leviers dont elle dispose pour infléchir, en tant que première vice-présidente du parti, les positions de celui qui incarne une droite dure. "Nous devons reconstruire une opposition, et un parti de propositions", avait-elle assuré sur Europe 1. Nous pensons qu'il peut y avoir de la place entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la droite peut être de retour avec de vraies propositions."