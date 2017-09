publié le 13/09/2017 à 18:12

Jean-Paul Bret veut en finir avec "certains tabous" autour du cancer. Ce mercredi 13 septembre, dans une interview accordée au Progrès, le maire socialiste de Villeurbanne révèle avoir été diagnostiqué d'un lymphome au début du mois de juillet, avant d'entamer un traitement en août, lequel s'accompagne de séances de chimiothérapie jusqu’à la fin de l’année.



"Je suis une personnalité publique et cela m’oblige à une certaine transparence. Cela s’inscrit dans ma façon de faire de la politique. Et puis, il y a une vertu pédagogique. Le cancer est une maladie encore frappée de certains tabous. Dans ma position, j’apporte un témoignage. On vit avec un cancer", explique-t-il dans le quotidien régional, ajoutant : "Mes présences à l’hôtel de ville sont organisées et optimisées. J’assure l’essentiel de mes fonctions de maire".

Et si son annonce a de quoi surprendre, le premier édile de Villeurbanne explique qu'il n'aurait pu se taire plus longtemps. "Il n’était pas envisageable que je me terre jusqu’à Noël", dit-il.



Député de la 6e circonscription du Rhône pendant plus de huit ans, Jean-Paul Bret occupe le siège de maire de Villeurbanne depuis 2001, après deux reconductions de son mandat, en 2008 et 2014.