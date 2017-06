publié le 07/06/2017 à 04:30

Le Front national n’a jamais caché sa méfiance vis-à-vis du Qatar. Alors que la péninsule du Golf persique est en pleine tempête diplomatique depuis l’embargo décrété par l’Arabie Saoudite et ses alliés, Nicolas Bay était invité à s’exprimer sur les rapports franco-qatari lors de son passage sur la chaîne Franceinfo, ce mardi 6 juin. Interrogé plus spécifiquement sur le cas du Paris Saint-Germain, le secrétaire général du Front national a proposé une solution radicale pour l’avenir du club sportif francilien : une nationalisation.



"On est dans une situation compliquée maintenant que le Qatar est entré massivement au capital", reconnaît Nicolas Bay, avant de poursuivre : "Il y aurait un moyen simple, c’est serait de faire une nationalisation, ça aurait une valeur symbolique". "Je ne dis pas qu’il faire ça", s’est empressé d’ajouter l’eurodéputé FN devant la surprise de ses interlocuteurs, "le moyen technique sur le plan financier ça serait de faire ça". La facture risquerait cependant d’être salée pour l’État. Depuis l’arrivée du fonds souverain qatari QIA au capital du club en 2011, les nouveaux propriétaires ont injecté plus de 4 milliards d’euros dans le club sportifs.

Cas pratique : le PSG est financé par le Qatar.

Le Front national ne manque pourtant jamais une occasion de rappeler son hostilité aux investissements récents du Qatar en France. Depuis que plusieurs pays du Golfe ont rompu leurs relations diplomatiques avec la monarchie gazière, accusant l'émirat de soutenir le terrorisme, le vice-président du FN Florian Philippot a par exemple appelé la France à en faire de même le 5 juin.