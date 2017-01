LE DÉCODEUR POLITIQUE - Selon l'éditorialiste Christian Menanteau, il y a une nette différence entre les deux programmes des deux derniers candidats, Manuel Valls et Benoît Hamon.

> "On voit nettement la différence des programmes entre Valls et Hamon", explique Christian Menanteau Crédit Image : Camille Kaelblen / RTL Crédit Média : RTLnet

par Christian Menanteau , Johanna Guerra publié le 29/01/2017 à 07:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

LE CONTEXTE. Le 25 janvier, le dernier débat de la primaire de la gauche entre Manuel Valls et Benoît Hamon a permis de dégager deux programmes économiques différents pour la France. Après les frustrations précédente des anciens débats, le bilan est d'une excellente qualité sur le fond, constate l’éditorialiste Christian Menanteau. En effet, après l'élimination des cinq candidats de la primaire de la gauche : Manuel Valls et Benoît Hamon donne le ton avec leur programme opposé.



D'un côté, Benoît Hamon, le techno-pessimiste, pense que la technologie va tuer le travail. De l'autre côté, Manuel Valls est un politique plus ancré dans la société actuelle, qui pense qu'il y a encore des possibilités de croissance de l'activité et de création de nouveaux emplois.





Manuel Valls dit vouloir "continuer la politique de l'offre, que nous avons commencé à mettre en place, c’est-à-dire que l'on va de la visibilité fiscale pour les entreprises, on va baisser les impôts des classes moyennes et des classes populaires pour redonner du pouvoir d'achat. Je veux défiscaliser les heures supplémentaires et puis je vais essayer d'introduire les nouvelles technologies dans nos entreprises pour doper l'appareil industriel et productif français".



Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation nationale et député des Yvelines, dit que les idées de Manuel Valls ne fonctionneront jamais. Selon le candidat, les robots tuent l'emploi en France. Il souhaite penser à d'autres solutions, telles que travailler 32 heures, mettre en place un revenu universel. Mais pour cela, il va falloir que l'Etat ouvre une enveloppe de 400 à 450 milliards d'euros par an. Sa solution : taxer le patrimoine.



La deuxième grande différence, c'est le principe de réalité, selon Christian Menanteau. L'ancien Premier ministre souhaite contrôler : les déficits et l'endettement pour les générations futures. Tandis que Benoit Hamon riposte : "Ce que l'on va leur laisser c'est le revenu universel et une France plus écologiste, plus verte et orientée vers une économie nouvelle".