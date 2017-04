publié le 14/04/2017 à 11:05

Nathalie Arthaud est candidate Lutte Ouvrière à l'élection présidentielle. Invitée dans le Social Studio de RTL, celle qui a succédé à Arlette Laguillier a répondu aux questions des internautes sur Facebook Live. La candidate explique que la société pourrait "être construite autrement". "On pourrait répartir le travail entre tous, se servir des profits et des richesses pour éradiquer le chômage de masse et créer des emplois dans les services publics. Il faut tirer les leçons de ce qui se passe. Pourquoi ces suppressions d'emplois ? Pourquoi ces délocalisations ? Aujourd'hui, le fléau de la société, c'est le chômage. La responsabilité en incombe au système capitaliste".



Nathalie Arthaud est professeure d'économie au lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Sur Facebook, Lucie écrit : "Les jeunes au lycée sont influençables encore sans recul, à 16 ans on a pas encore la réflexion complète, on apprend, on sait que ça va nous servir demain". Elle lui demande comment elle fait pour allier ses convictions de candidate à l'élection présidentielle et son métier.

"Je m'en tiens au programme. Il peut avoir des débats qui s'enclenchent. Mes élèves ont leurs idées et leurs convictions. Ma petite influence, à contre courant, je ne suis pas sûre qu'elle pèse beaucoup avec les idées dominantes dans notre société. Mes élèves sont contents de ces débats. Je fais mon boulot et j'ai envie qu'ils réussissent, ils le mesurent et le savent", répond Nathalie Arthaud.