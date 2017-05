publié le 17/05/2017 à 17:47

Le premier gouvernement d'Emmanuel Macron sera-t-il celui du rassemblement ? En 2007, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Martin Hirsch, issu de la gauche, avait obtenu un poste. De 2007 à 2010, il occupait les fonctions de haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et à la jeunesse. "Je me suis mis dans un cadre qui me permettait de garder mes convictions. J'avais inventé un titre de haut commissaire, qui est une fonction intermédiaire entre l'administration et le politique. Je suis arrivé avec les idées que je portais", explique-t-il. Aux ministres nouvellement nommés, il conseille : "Soyez là pour faire des trucs, pas pour penser au poste d'après. Il y a tellement de choses à faire".

Le gouvernement d'Édouard Philippe n'est pas encore connu mais sa priorité l'est. Il s'agit de la moralisation de la vie publique. Le président de la République en avait fait l'une de ses mesures phares lors de la campagne. Auteur du livre, sorti en 2011, Pour en finir avec les conflits d'intérêts, Martin Hirsch estime que cette fois-ci "il faut faire une loi pour de vrai, parce que ça ne va pas être la première loi de moralisation de la vie publique".



Invité du RTLsocialstudio, il ajoute : "il y a des sujets que l'on a exprès contourné ces dernières années. Par exemple, le fait d'interdire à un parlementaire d'être conseiller d'entreprises privées, dont on ne connaît même pas la liste. Quand il vote au Parlement, on ne sait pas s'il le fait en fonction de ce qu'il croit ou de qui le paye. Cela fait des années que l'on sait qu'il faut y mettre fin".

Selon le directeur général de l'AP-HP, le mot-clé est "la transparence". "Il ne faut pas hésiter à demander : 'dites nous quelles ont été vos sources de revenus depuis ces cinq dernières années'. Ensuite, on peut contrôler auprès des entreprises. L'autorité indépendante existe et on peut arrêter que le conflit d'intérêts soit toléré. Le poison, c'est quand des personnes disent 'ça c'est normal, c'est une exception' et il y a une certaine bienveillance autour de cela", indique Martin Hirsch.