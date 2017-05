publié le 29/05/2017 à 16:52

Certains y verront une façon originale de faire campagne. Luc Carvounas, sénateur-maire d'Alfortville dans le Val-de-Marne et candidat dans la 9e circonscription du département s'est essayé à la danse il y a quelques jours, à l'occasion de la fête de l'Amitié, organisée dans le quartier fraîchement rénové de Chantereine, situé dans sa commune.





La vidéo, publiée sur Twitter samedi 27 mai (bien que l'événement ait eu lieu samedi 20 mai, ndlr) montre cet ancien proche de Manuel Valls se déhancher au son d'une musique africaine. La scène, surprenante, a fait le bonheur des internautes, et cumule déjà plus de 215.000 vues. Mais ces derniers s'interrogent néanmoins sur le style de danse choisi par l'élu socialiste. Certains l'assimilent à un coupé-décalé, quand d'autres parlent plutôt d'un Ndombolo, un style chorégraphique qui s'appuie sur un mouvement du corps d'avant en arrière.

Contacté par l'Obs, Luc Carvounas, qui est par ailleurs porte-parole du Parti socialiste pour les élections législatives s'est expliqué : "On est venu me chercher pour faire un pas de danse. Je me suis laissé aller à la spontanéité". "Je n'allais quand même pas faire le snob en refusant", a ajouté le socialiste.