publié le 07/06/2018 à 17:28

"Mesdames et Messieurs les censeurs, bonsoir." Le député et ancien candidat à l'élection présidentielle Jean Lassalle a poussé un coup de gueule et quitté l'Assemblée mercredi 6 juin, alors que la présidente de session lui indiquait qu'il n'avait plus de temps de parole.



Bien qu'il n'ait pas parlé au cours de la séance, certains de ses collègues non inscrits (qui n'appartiennent à aucun parti ou dont le groupe politique n'est pas assez conséquent) avaient déjà épuisé le temps de parole qui leur est alloué.

Mais Jean Lassalle a tenu à faire part de son désaccord avec cette règle, estimant être un "sous député". "Je ne sers à rien ici !, s'est-il exclamé. Il y a 50 députés qui ne servent à rien." Après une passe d'armes virulente avec la présidente de session, il a fini par quitter l'hémicycle.

La députée Emmanuelle Ménard, qui a pris la parole après son départ, lui a assuré son soutien. "Je souscris complètement à ce que dit Monsieur Lassalle, car il n'est vraiment pas possible de nous voir couper la parole ainsi tout le temps."