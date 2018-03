publié le 28/06/2016 à 07:09

Valérie Pécresse avait assuré qu'elle ne toucherait pas au Passe Navigo unique et qu'il n'était "pas question de jouer avec le pouvoir d'achat des Franciliens". Si la première promesse a été tenue, la seconde a elle été remise en cause alors que l'abonnement en Île-de-France va augmenter de trois euros à partir du 1er août prochain.



L'État et la région Île-de-France ont signé lundi un protocole actant des "moyens supplémentaires" pour assurer "un financement pérenne du système de transports franciliens". Valérie Pécresse était entrée en conflit avec Matignon et Manuel Valls sur ce sujet. Selon la présidente de la région Île-de-France, l'absence de financement du Passe Navigo, une mesure créée par l'ancienne majorité socialiste juste avant les élections régionales aurait causé un trou de 300 millions d'euros par an dans les caisses du Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif).

Pour Stéphane Beaudet, vice-président (LR) chargé des transports à la Région, l'accord trouvé avec Matignon "entérine le fait qu'il y avait bien un déficit de 300 millions du passe Navigo comme nous l'affirmions". La hausse de 3 euros est "une augmentation normale du titre transport, comme elle avait lieu tous les ans", a-t-il dit. Elle servira à "la rénovation et au renouvellement du matériel roulant", à la qualité de service, à la sécurité et à la création de nouvelles lignes de bus.