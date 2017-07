Une députée REM accusée d'avoir mordu un chauffeur de taxi

publié le 05/07/2017 à 11:29

Elle a reçu les éloges du Premier ministre ce mardi, devant le Palais Bourbon. Sans jamais citer son nom, Edouard Philippe a salué Laëtitia Avia, députée REM de Paris, "qui à la fin de l'été 2003, poussait les lourdes portes d'une grande école parisienne. Une jeune femme que rien ne prédestinait à entrer dans ce lieu".



Au lendemain de cet honneur, Le Canard Enchaîné révèle les détails d'une altercation entre la jeune femme et un chauffeur de taxi. Selon une information révélée par le journal satirique ce mercredi, la députée se serait violemment disputée avec un chauffeur de taxi à propos d'une course qu'elle ne pouvait pas payer. Les faits remontent au 23 juin dernier et auraient nécessité l'intervention de la police municipale.

Selon les policiers qui se sont interposés dans cette altercation et qui ont témoigné auprès de l'hebdomadaire, Laëtitia Avia ne disposait pas d'argent liquide pour régler sa course. Le terminal bancaire du taxi étant en panne, le chauffeur aurait accéléré en direction d'un distributeur automatique pour pousser la passagère à régler sa course de 12 euros.



À ce moment, pour montrer son mécontentement, le réflexe de l'élue aurait été de... mordre le chauffeur à l'épaule pour le pousser à s'arrêter. Selon les policiers, la jeune femme âgée de 31 ans aurait dans un premier temps avoué ce geste. Or, au Canard Enchaîné, elle a formellement contredit cette version.

J'ai eu très peur, je ne l'ai pas mordu mais attrapé par l'épaule. Laëtitia Avia Partager la citation





Toujours selon le journal satirique, le chauffeur de taxi aurait fini par porter plainte pour coups et blessures. L'élue quant à elle aurait décidé de porter plainte pour séquestration.