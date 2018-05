publié le 08/05/2018 à 17:50

L'échange entre Emmanuel Macron et un vétéran sur les Champs-Élysées va certainement faire réagir. Repérée et sous-titrée par nos confrères de CNews, cette courte discussion s'est déroulée lors des commémorations du 8 mai 1945 à Paris.



Alors que le président - qui participait pour la deuxième fois à cette journée anniversaire (l'an dernier il était en compagnie de François Hollande) - sert les mains des vétérans, l'un d'eux l'interpelle : "Si je peux me permettre, soyez très ferme avec tous ces gauchos de la politique qui ne veulent que foutre la merde !"

Ce à quoi Emmanuel Macron répond, un peu gêné : "Ne vous inquiétez pas, regardez moi faire. Je ne commenterai pas ce que vous avez dit, mais... Il faut que tout le monde puisse s'exprimer mais... Il faut qu'il y ait un peu d'ordre". Et de conclure, avant de continuer son chemin : "En tout cas, on continue, on avance, merci à vous d'être là".

"Soyez très ferme avec ces gauchos qui ne veulent que foutre la merde" : les conseils d'un vétéran à #Macron lors de la cérémonie du #8mai pic.twitter.com/xjqh9vey4C — CNEWS (@CNEWS) 8 mai 2018