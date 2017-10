Un homme en garde à vue pour avoir importuné Manuel Valls dans un restaurant

publié le 21/10/2017 à 04:00

Un homme de nationalité portugaise, âgé de 34 ans, aurait été interpellé pour avoir importuné Manuel Valls dans un restaurant. Selon les informations du Parisien, il est sorti de l’infirmerie psychiatrique mais aurait été replacé ce vendredi 20 octobre au soir en garde en vue.



L'altercation se serait déroulée ce jeudi après-midi au Bourbon, une brasserie située place du Palais Bourbon à côté de l’Assemblée nationale. Le suspect se serait installé en terrasse en face de la table de Manuel Valls. L’homme aurait ensuite interpellé le député de l'Essonne.

Durant cet échange, il aurait mentionné le fait qu’il était fiché "S" et qu’il avait passé treize ans à la prison de Fleury-Mérogis (Essonne) selon le Parisien. Objet de l'interpellation de l'ancien Premier ministre ? L'homme aurait sollicité l'aide de Manuel Valls pour sortir sa fille, âgée de sept ans, d’une famille d’accueil au Portugal où l'enfant avait été placé.

L'homme voulait "rencontrer et discuter" avec Manuel Valls

C'est le personnel du restaurant qui serait alors intervenu en appelant la police afin de sortir l'homme. De nationalité portugaise et vêtu d’un maillot du PSG, il aurait été interpellé, menotté et fouillé, sans résistance. Il était apparemment porteur d’une pipe à crack que l’intéréssé aurait avoué "utiliser fréquemment". Comme le rapporte le Parisien, lors de l’audition, l’homme aurait confié aux enquêteurs avoir voulu effectivement "rencontrer et discuter avec monsieur Manuel Valls".



Ce vendredi soir, Manuel Valls a souhaité minimiser l’incident. "Cet homme était dans un état épouvantable. C’est mon garde du corps qui l’a fait partir. Il n’y a pas eu de menaces directes. Mais ses propos et ses menaces concernant la Tour Eiffel et des parlementaires, dans le contexte actuel, ont été prises au sérieux."

Jean-Luc Mélenchon présent

Détail aussi anecdotique qu'ironique, Jean-Luc Melenchon, son ennemi politique, se trouvait à l’interieur de la brasserie pendant les faits. Manuel Valls a été clair sur la question, ils n'étaient pas ensemble. "Moi, j’étais en terrasse. Je ne discute pas avec monsieur Mélenchon", aurait déclaré l'ancien Premier ministre.