"Un 1er Mai très européen pour Marine Le Pen", décrypte Alba Ventura

publié le 02/05/2018 à 07:56

Objectif "Européennes" pour Marine Le Pen, qui a célébré le 1er Mai sur la Côte d'Azur. La patronne du rassemblement national avait invité une partie de ses alliés européens. Pourquoi Nice ? Parce que son père était à Paris.



Jean-Marie Le Pen n'a rien changé à ses habitudes. Il est allé se recueillir devant la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides. Comme Marine Le Pen voulait marquer une forme d'armistice avec son père, elle a voulu sans doute montrer qu'elle ne cherchait pas la bagarre.

Elle a donc préféré s'éloigner. Elle a choisi le Sud. Cela, dit Jeanne d'Arc cela reste un symbole. Marine Le Pen a dû aller à Cannes, parce qu'il n'y a pas de statue de Jeanne d'Arc à Nice. Ce qui a bien fait rire le patriarche !

Il y avait un autre symbole dans le choix de Nice : c'est tout près de la frontière italienne. Là où le mouvement Génération Identitaire, ce groupuscule d'extrême-droite, a bloqué des réfugiés il y a un peu plus d'une semaine. Marine Le Pen leur a d'ailleurs rendu hommage.

La campagne pour 2019 est lancée

C'est une façon pour elle de se positionner sur les questions d'immigration. On a vu d'ailleurs qu'elle avait été très active sur le sujet au moment de la loi "Asile et Immigration". Disons que l'immigration, c'est le sujet sur lequel elle a choisi de se concentrer pour regagner des électeurs.



Son sujet n'est pourtant pas l'Europe. Elle a quand même fait venir à Nice une petite dizaine de leaders européens d'extrême-droite. C'est une façon de lancer la campagne européenne qui aura lieu l'an prochain.



Même si Marine Le Pen ne sera pas candidate elle-même, mais c'est son objectif. N'oubliez pas que c'est le tout premier scrutin qui va avoir lieu après la présidentielle de 2017.



Euroscepticisme aux multiples visages

Mais il y a un problème sur l'Europe, avec ses partenaires européens. D'ailleurs tous n'étaient pas présents mardi, notamment les plus connus (italiens, néerlandais et allemands). Alors chacun avait un mot d'excuse. Mais la vérité c'est qu'ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Ils ne pensent pas tous la même chose.



Il y a des eurosceptiques très critiques, mais qui ne veulent pas cheminer avec le FN. Il y a même des eurosceptiques qui siègent avec la droite au Parlement européen, et pas au sein du groupe Europe des Nations et des Libertés, où figure le parti de Marine le Pen.



Et puis il y a des situations différentes. Certains sont au pouvoir, comme le FPÖ en Autriche, dans une coalition avec la droite. D'autres sont sur le point d'entrer dans un gouvernement, comme les Italiens de la Ligue. Et là, on ne sait pas bien s'ils vont être alliés avec le mouvement 5 Étoiles et le Parti démocrate. Drôle de coalition !



Marine le Pen était mardi à la tribune avec les plus extrêmistes et les plus petits partis nationalistes. Cela ne fait pas forcément son affaire, elle qui cherche à ratisser plus large de la droite à l'extrême-droite.

Marine Le Pen se concentre sur le régalien

Donc c'est un peu un patchwork. Et il ne se dégage pas une ligne commune contre l'Europe. Marine le Pen elle-même a changé d’avis. Elle est passée, souvenez-vous, de la sortie de l'Europe, avec sortie brutale de l'euro (c'était l'ADN de sa politique économique), à la volonté de négocier avec l'Union européenne.



Donc "faute de se mettre d'accord sur l'Europe, concentrons-nous sur l'immigration et les questions d'identité". Marine Le Pen pense qu'en se recentrant sur le régalien, en France mais surtout dans la perspective des Européennes l'an prochain, elle a une nouvelle carte à jouer. Une carte qui, espère-t-elle, fera enfin oublier son catastrophique débat d'entre-deux tours, cela fera pile un an jeudi 4 mai.