Thierry Mandon était l'invité de RTL

publié le 13/03/2017 à 07:10

Il fait partie de ces ministres en exercice qui soutiennent le candidat socialiste à l'élection présidentielle. Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et membre du gouvernement Hollande depuis 2014, s'est déjà rangé derrière Benoît Hamon dans sa course à l'Élysée.



Dans une interview au JDD, le 5 février dernier, il avait estimé que "la société a besoin d’une puissance publique rénovée, démocratisée et affirmée", considérant qu'il s'agissait là de "la différence essentielle entre la candidature de Benoît Hamon et celle d’autres compétiteurs". Dans le viseur du ministre : Emmanuel Macron, dont "la campagne semble tirer des bords au gré du vent" quand celle du candidat socialiste a "vocation à aller devant les électeurs".

Surtout, à la question de savoir s'il pouvait rejoindre le leader d'En Marche!, Thierry Mandon avait évoqué "beaucoup de raisons de soutenir" Benoît Hamon, affirmant qu'il ne pouvait en être autrement "quand 2 millions de citoyens se déplacent pour voter dans une primaire." "Que va-t-on leur dire : Merci d’être venus, mais c’était pour rire ?" avait-il encore ajouté.