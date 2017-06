The Bridge : François Gabart prêt pour le départ de la transatlantique

publié le 25/06/2017 à 09:48

Départ à 19 heures, ce dimanche 25 juin pour la transatlantique The Bridge. Thomas Coville (Sodebo), Francis Joyon (Idec), François Gabart (Macif) et Yves Le Blévec (Actual) s'élancent aux côtés du géant Queen Mary II pour rallier Saint-Nazaire à New York. "C'est génial, c'est la première fois que ces grands multicoques vont naviguer l'un contre l'autre en équipage sur un parcours qui est sympa, s'enthousiasme le skipper François Gabart. La compétition sportive entre nous est magnifique".



Grande opportunité, pour le navigateur, de naviguer au côté du Queen Mary II, dont il souligne l"aspect très symbolique, fort, iconique". François Gabart espère que cela va "attirer du monde et rapprocher le public de (la) course". Le paquebot peut accueillir le grand public pour traverser l'Atlantique en même temps que les quatre multicoques.

François Gabart en est conscient : "il y a de grandes chances" que les multicoques perdent. Mais peu importe : "C'est une course entre nous quatre avec un symbole très fort qui pour la ville de Saint-Nazaire, pour la région de Saint-Nazaire, est très importante", explique François Gabard, Saint-Nazaire étant la ville de construction du Queen Mary II, qui devrait arriver à New York samedi 1er juillet.



