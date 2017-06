publié le 05/06/2017 à 19:43

Les réactions politiques se multiplient depuis l'attentat de Londres, où 7 personnes ont été tuées et 48 blessés., samedi 3 juin. Ce lundi, le vice-président du Front national et député européen Louis Aliot a évoqué ces attaques et est notamment revenu sur les propos de Marine Le Pen. Quelques heures après, la présidente du Front national avait réagi sur Twitter, sans adresser un seul mot de condoléance en direction des victimes. "Combien d'attentats avant de considérer le fondamentalisme islamiste comme un totalitarisme barbare et l'éradiquer de nos pays ?", avait-elle demandé.



Interrogé sur cette question et sur les solutions qui, selon lui, auraient permis d'éviter un tel drame, Louis Aliot a pointé du doigt "certaines populations", sur le plateau de BFMTV. "On voit les dérives du système communautariste mais on voit aussi les dérives en France du fait que la France n'assimile plus, qu'elle a laissé un certain nombre de populations en marge, qu'elle ne contrôle plus certains quartiers alors qu'elle devrait contrôler ces quartiers et contrôler certaines populations et interdire l'idéologie qui sont [sic] dans ces quartiers et notamment l'islamisme radical, l'UOIF."

Le vice-président du Front national ne donne pas de précisions quant à ces "populations" que la France devrait contrôler pour éviter des attentats.