publié le 28/05/2016 à 16:02

La semaine sociale a été très chargée. On galère tellement à chercher de l’essence que quand on arrive à faire le plein, c’est l’équivalent d’un orgasme. Pour sa fête demain, ma mère m’a demandé en cadeau un jerrican de 20 litres de sans plomb, j’ai annulé la commande de fleurs. Moi je suis à sec depuis 6 jours, du coup je suis bloqué à 37 points BP, jamais je n’aurais la serviette de plage avant l’été, il en faut 80; à cause de la CGT je vais finir comme un couillon avec l’album Boule et Bill, qui vaut 40 points.



Le pays est bloqué, à cause d’un bras de fer entre deux mâles qui au lieu de se réunir à la table des négociations posent leurs attributs sur cette même table. D’un côté, Manuel Valls, le premier ministre au sang chaud, le mental d’un kick-boxer sous acide dans le corps d’un garçonnet qui aurait grandi trop vite. De l’autre, Philippe Martinez, la bête velue, pris à tort pour le sosie du Sergent Garcia à Disneyland alors qu’en un tressaillement de moustache, il met la France sur pause. Plus de gasoil, centrales nucléaires à l’arrêt : ce type est le seul vrai écologiste, vous lui donnez les clés de l’Elysée, dans 3 mois on cueille des baies en forêt de Compiègne en culotte de peau de lapin.

Chaque jour il y a des manifs, avec des casseurs qui pètent tout, les vitriers ont fait leur chiffre de l’année en un mois, ils bossent comme des vendeurs de manteaux pour yorkshires à Nice. Jeudi, l’émission "C à Vous", qui consiste à réaliser que des actrices glamours mangent aussi salement que de jeunes truies, a même été interrompue par des anti-loi El-Khomri. Or, ils avaient invité Myriam El-Khomri, qu’il a fallu exfiltrer, ils lui ont collé un sticker CGT, une moustache et elle est sortie en criant "Mort à moi-même !". Gérard Holtz, le pauvre, qui passait juste après, a vu la foule et a cru qu’il avait des fans. Le président Hollande, étrangement, parait lui loin de cette situation...