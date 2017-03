Tanguy Pastureau : Hollande est sorti d'un buisson

publié le 26/03/2017 à 08:50

Tout le monde ne parle que du livre Bienvenue Place Beauvau, puisque c’est ce bouquin sur lequel s’est appuyé Fillon jeudi 3 mars pour accuser Hollande d’être à la tête d’un cabinet noir, devant un David Pujadas interloqué qui pensait "Et dire qu’on n'a même pas encore lâché Christine Angot sans ses pilules, bon dieu quelle soirée, si avec ça j’suis pas n°1 des tendances monde sur Twitter, je bouffe ma mèche".



Le cabinet, les complots, les écoutes, on a l’impression que Hollande c’est Fantomas et qu’en 3 clics, il peut se brancher sur le manoir de Fillon et l’entendre dire à sa femme "Bichette, j’ai plus rien à me mettre, peux-tu appeler un ami ?" Alors qu’en fait il est incapable de ça, Hollande c’est un grand enfant, il a passé ses 5 ans dans la case du chef à rigoler, manger et butiner, tel un bourdon qui serait resté enfermé dans une usine de miel.



Ainsi, le livre "Bienvenue Place Beauvau" relate une anecdote incroyable, qui montre que Hollande a la moitié de la maturité de Kev Adams. Le 6 avril 2014, le président est dans sa voiture, il écoute Rire et Chanson en se disant "Tous ces comiques ne m’arrivent pas à la cheville". Mais il y a un embouteillage, à cause d’Anne Hidalgo qui a réservé une rue pour les voitures et a classé le reste de Paris en zone pour patinette, et Hollande est bloqué porte d’Auteuil.



Or, il ne doit pas rester immobile trop longtemps, par sécurité, donc les gardes du corps de Hollande appellent la préfecture et disent "On est coincés, on n'en peut plus, Hollande nous a déjà raconté 10 fois la blague du castor qui rencontre Toto, sauvez-nous". Là, la préfecture zoome, puisque tout est filmé, sur la voiture de Hollande, et à côté voit un buisson bouger, donc les types se disent "Ce doivent être des rats, il y en a plein Paris, en train de dévorer un touriste". Sauf que du buisson sort… François Hollande !