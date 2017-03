publié le 19/03/2017 à 08:50

Il ne reste plus qu’un gros mois de travail pour le président Hollande, après quoi il sera sorti de sa grosse coquille par un des 11 bernard-l'hermite pas fichus de se trouver un appart via Seloger.com. Finis les cocktails pince-fesses avec des actrices qui tortillent du boule, son quotidien, ce sera la soirée Loto du club Castors seniors à Tulle, et il sera content quand il gagnera une bougie parfumée au musc. Donc il en profite, Hollande, et là il s’est fait un week-end people, son dernier. Bientôt la plus grosse star qu’il côtoiera ce sera Bébert, le chanteur des Forbans, s’ils passent à Tulle.



Vendredi, il reçoit donc à l’Élysée Kate et William. Elle pèse 40 kilos, lui a 3 cheveux. À deux, ils n’ont pas plus de 60 organes. Kate est habillée en vert pour la St-Patrick, elle n’a pas saisi l’esprit de cette fête, qui est de se défoncer la ruche en chantant "Dirty old town" la tête dans le fût de Guinness. Les princesses sont trop sophistiquées. Hollande leur dit "venez, j’ai servi les Apéricubes", et leur fait promettre de lui rendre visite à Tulle en août, ce à quoi William répond "promis", en croisant les doigts des mains, ceux des pieds, les deux genoux et les bras. Il a fallu le débloquer à la scie sauteuse.

Là, Hollande se dit "c’est l’état qui paie, allez hop, dîner de gala !". Il appelle Robert Bourgi, lui dit "Roro, tu me mets de côté 20 costumes homme + 15 robes pour dames, la note c’est pour toi, sinon c’est 30 ans d’enquête et tu finis à la Santé". Le dîner est bourré de stars : Audrey Tautou, Jean Reno, le navigateur Armel le Cléac'h, qui fait rapporter la daurade en cuisine parce qu’elle lui rappelle le boulot, et Anne Hidalgo, qui n’engueule même pas Kate et Will alors qu’ils ont fait le trajet Élysée-ambassade britannique, soit 50 mètres, en voiture. Nous si on fait ça, elle nous finit à coup de chaines de Vélib' en bavant avec la tête qui tourne et il faut appeler un exorciste.