publié le 23/05/2018 à 06:45

Les annonces sur les banlieues étaient attendues, elles ont plutôt déçu. Emmanuel Macron n'a pas présenté de grand plan mardi 22 mai, mais il appel à changer de stratégie pour faire reculer les inégalités. Les mesures du plan Borloo quant à elles ne sont reprises qu'en partie.



Le président de la République a toutefois annoncé quelques mesures concrètes comme la création de 30.000 stages de 3e, un plan contre le trafic de drogue pour juillet prochain, la généralisation des tests anti-discrimination dans les grosses entreprises et la rénovation urbaine élargie aux zones rurales.

À la sortie, les élus estimaient pour beaucoup que les annonces n'étaient pas à la hauteur des attentes. Maire de Bondy (Seine-Saint-Denis) depuis six ans, Sylvine Thomassin garde l'enthousiasme malgré les difficultés rencontrées dans son quotidien d'édile. Invitée de RTL mercredi 23 mai, elle jugera si les mesures d'Emmanuel Macron sont encourageantes et si elle est prête à les tester.



