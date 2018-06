Stéphane Travert est l'invité de RTL

publié le 11/06/2018 à 07:00

La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et les Jeunes Agriculteurs ont annoncé dimanche 10 juin bloquer 13 raffineries et dépôts de carburant à travers la France. Sous le hashtag #SauvezLesAgri, les agriculteurs dénoncent les "incohérences" de l'État sur les accords internationaux et les importations de matières premières.



Des doléances auxquelles Stéphane Travert devra répondre au micro de RTL. Le ministre pourra également revenir sur la question de la sortie du glyphosate, grande absente de la récente loi sur l'agriculture et l'alimentation. Cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron demeure toutefois au cœur des préoccupations gouvernementales.

"Si au terme des trois ans, nous voyons qu'il n'y a pas de solution et que nos partenaires ne sont pas rentrés dans ce processus que nous souhaitons mettre en place avec eux, il y aura une proposition de loi", avait affirmé Stéphane Travert sur le plateau de Public Sénat.

Des déclarations qui ont peiné à convaincre. "On dit qu'on veut interdire le glyphosate, on fait une loi sur l'agriculture et l'alimentation, on le met dans la loi, c'est vrai que ça relève du bon sens pour beaucoup de Français", avait regretté François de Rugy sur franceinfo.



