Stéphane Le Foll est l'invité de RTL

publié le 20/09/2017 à 07:20

Une page se tourne. La direction du Parti à la rose a confirmé les rumeurs en annonçant mardi 19 septembre dans la soirée la vente de son siège historique de la rue de Solférino, dans le cossu 7e arrondissement de Paris. Le but ? Assainir les finances d'un parti miné par la double débâcle des présidentielle et législatives. Un sacrifice qui n'est pas du goût de Stéphane Le Foll. "Perdre un symbole comme celui de Solférino, c’est perdre ce qu’a été la construction du Parti socialiste en tant que telle par François Mitterrand, ce n’est pas rien", se lamentait le député de la Sarthe le 12 septembre.



L'ancien ministre de l'Agriculture et proche de François Hollande s'est-il résigné à déménager ? Qui plus est, ce changement d'adresse suffira-t-il à remettre sa famille politique sur les rails ? Car selon le trésorier du PS, les déroutes électorales successives vont faire passer son budget annuel de 28 à 8 millions d'euros, soit un manque à gagner de cent millions d'euros sur cinq ans par rapport au précédent quinquennat.

Où que se trouve le prochain siège du parti, Stéphane Le Foll ne cache pas réfléchir à une candidature au poste de Premier secrétaire, qui proscrirait toute "double appartenance" avec d'autres mouvements, comme celui de Benoît Hamon, mais permettrait la "coexistence de courants". "On ne peut plus accepter des individus qui ne seraient là que pour exister politiquement", tempêtait l'élu dans les colonnes du Parisien. Simple clarification ou amorce d'une guerre de clans ?



