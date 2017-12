publié le 12/12/2017 à 02:06

L’ancienne ministre de l’Environnement est l'invitée d'RTL ce mardi 12 décembre, jour où se tient un grand sommet sur le climat à Paris. Organisé à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, il intervient deux ans jour pour jour après le vote de l'accord de Paris au Bourget. Une occasion pour Emmanuel Macron de remobiliser les acteurs privés et publics dans la lutte contre le changement climatique.



Ségolène Royal semble toujours mobilisée pour défendre l'environnement. Elle a annoncé dimanche sur France 3 qu'elle lancerait une ONG écologique vendredi 15 décembre. Son nom ? "Désirs d’avenir pour la planète". "Quand j’ai quitté le gouvernement, je me suis demandée comment j’allais pouvoir continuer et répondre à toutes les sollicitations, aux amis qui m’entourent et qui me disaient de continuer cette action climatique. [...] Ça va être finalisé à la fin de l’année, le 15 décembre. On va faire une assemblée générale et je vais créer cette ONG qui va s’appeler 'Désirs d’avenir pour la planète'", a-t-elle déclaré.

Parmi les événements récents en matière environnementale, la troisième édition du Climate Finance Day se tenait également lundi 11 décembre 2017 à Bercy, en présence de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. Organisé par Bercy, cet événement a réuni des représentants de l'industrie financière, des autorités de régulation et de supervision et des banques publiques.

L'occasion de constater que deux ans après la COP21, toutes les promesses n’ont pas été tenues. Ségolène Royal, désormais nommée ambassadrice des pôles, va devoir expliquer comment elle compte orienter l’argent des investisseurs vers l’énergie verte ce mardi 12 décembre face à Élizabeth Martichoux.



