Sophie Cluzel est l'invitée de RTL

publié le 04/12/2017 à 06:01

Lundi 4 décembre, à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées - dimanche -, de nombreuses actions de sensibilisation sont organisées dans les établissement scolaires. Un objectif, mobiliser la société, la faire réfléchir et échanger sur le handicap et sur le vivre ensemble. Pendant sa campagne, Emmanuel Macron promettait l’accueil à l’école de tous les enfants handicapés. Sa promesse est-elle tenue ?



Le gouvernement prépare par ailleurs pour le premier semestre 2018 une réforme visant à "améliorer les dispositifs d'insertion professionnelle" des personnes handicapées, avaient indiqué début novembre la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et la secrétaire d'Etat en charge du handicap, Sophie Cluzel, à l'occasion de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées.



