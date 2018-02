Simone Veil entrera au Panthéon en juin

publié le 19/02/2018 à 18:28

Simone Veil et son mari seront panthéonisés durant la deuxième quinzaine de juin 2018, d'après un rapport du Centre des monuments nationaux, en charge de l’événement, que Ouest France a pu se procurer. La date exacte sera fixée prochainement par Emmanuel Macron.



C'est à l'extérieur du monument situé dans le Ve arrondissement de Paris que doit se tenir la cérémonie. "Simone Veil entrera au Panthéon accompagnée de son époux Antoine Veil. Le cortège remontera la rue Soufflot et les cercueils seront déposés au centre du parvis du Panthéon", détaille le document du Centre des monuments nationaux.

La veille, le couple sera réuni en un "lieu unique" de la capitale, qui n'a pas été communiqué, indique Ouest France. "Le lendemain de la cérémonie, au matin, après avoir passé la nuit dans la nef du Panthéon, veillés par la Garde républicaine, ils seront inhumés dans le caveau dédié situé dans la crypte du Panthéon", informe par ailleurs le Centre des monuments nationaux.

Une promesse d'Emmanuel Macron

D'après l'organisme public, la mise en scène sera "sobre, digne et élégante" et présentera le parcours de vie de Simone Veil, ses engagements en faveur du droit des femmes et son combat pour la mémoire de la Shoah. La cérémonie sera retransmise à la télévision.



La panthéonisation de Simone Veil, décédée le 30 juin dernier, avait été annoncée par Emmanuel Macron le 5 juillet, lors des obsèques officielles de l'ancienne ministre décédée à l'âge de 89 ans. "J'ai décidé, en accord avec sa famille, que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon", avait déclaré le président de la République.