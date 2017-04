publié le 20/04/2017 à 11:52

"Chez Mélenchon, on est polisson. On reste la nuit debout (enfin, couché !), on enflamme la couette à deux ou avec des amis, on invite, on transgresse plus souvent que la moyenne", lance Pascal Praud, en marge de l'enquête Ifop pour le réseau social libertin Wyylde(*).



"L'institut de sondage le dit : il existe un amour de droite et un amour de gauche, l'échangisme est progressiste et le fétichisme serait réactionnaire", note le journaliste. "Chéri fait moi mal, réclameraient les électrices de Marine Le Pen, moins soumises aux idées féministes. Les amants de l'extrême-droite osent des fantasmes que les amoureux du centre ne connaissent pas", poursuit-il.

"Pour les trois-quarts des Français, le sexe c'est mieux si on vote pareil. Et allez savoir pourquoi, c'est mieux et c'est plus souvent", décrypte Pascal Praud. "Qui se ressemble s'assemble. Hélas 30% des couples ne sont pas du même bord, ils divorcent dans l'isoloir, et plus on est jeune moins on est d'accord", constate-t-il. "Câlins, libido, désir : dis-moi pour qui tu votes, je te dirai comment tu couches", conclut-il.



(*)Étude Ifop pour Wyylde réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 30 mars 2017 auprès d'un échantillon de 4.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.