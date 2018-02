Selon Corbière, Guillon est "un macroniste affirmé", l'humoriste lui répond

publié le 19/02/2018 à 12:05

Ils ne sont pas prêts de se réconcilier. Alexis Corbière et Stéphane Guillon se répondent par média interposé, après les larmes versées par le député de la France insoumise lors du visionnage d'un reportage sur les salariés de Carrefour, sur C8.



Dimanche 18 février, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le député de la France insoumise a taclé l'humoriste : "Voir que ces gens m’ont remercié de venir alors qu’eux ils sont le symbole de toutes ces injustices, moi ça me touche. Alors si après il y a une bande de minables, notamment je pense à un humoriste comme Stéphane Guillon qui aujourd’hui est un macroniste affirmé qui m’insulte alors que ce monsieur est ridicule (…) et qu’il y a quelques trolls sur les réseaux sociaux que ça fait rire, peu me chaut".

Quelques heures plus tard, Stéphane Guillon a répondu au député, sur Twitter : "Cher Alexis Corbière vous m'avez qualifié ce jour sur LCI de 'Macroniste affirmé', je l'ignorais. Si je deviens dans les mois à venir : Républicain, FN, bouddhiste ou végétarien… ayez la gentillesse de me prévenir. Bien à vous".