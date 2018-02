publié le 26/02/2018 à 11:05

Les Républicains sont en deuil. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, Jean-Jacques Barbaux, est décédé "brutalement" dimanche à l'âge de 65 ans, d'après les différentes annonces de plusieurs élus franciliens. Jean-Jacques Barbaux, qui a succombé à une crise cardiaque, présidait le conseil départemental de Seine-et-Marne depuis avril 2015. Il était conseiller départemental de Seine-et-Marne depuis 1998 avant d'être élu maire de Neufmoutiers-en-Brie pendant vingt-six ans, de 1989-2015.



Nombre d'hommes politiques ont tenu à lui rendre hommage. "Ancré dans la pensée et l'imaginaire gaullistes, Jean-Jacques Barbaux était profondément attaché aux valeurs de la République, et notamment à la laïcité, et hostile à toute compromission avec l'extrême droite", a salué dans un communiqué le président Emmanuel Macron.

Et d'ajouter : "C'est à l'éducation qu'il aura voué sa carrière, notamment auprès des plus fragiles, comme responsable en particulier d'un centre pour adolescents handicapés. A l'heure de la retraite, il était proviseur d'un lycée professionnel".

Dans un communiqué commun, les sénateurs LR Anne Chain-Larché, Pierre Cuypers et Claudine Thomas rendent hommage à un "grand ami", qui était également "l'incarnation du département de Seine-et-Marne auquel il était très attaché et pour lequel il a beaucoup agi depuis près de 20 ans".



Le président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau, dans un communiqué salue de son côté un "militant infatigable de la cause des départements, (...) profondément attaché à son terroir et à son département", avant d'ajouter : "Jean-Jacques laissera le souvenir durable d'un homme politique chaleureux et enthousiaste".



Pour Jean-François Copé, maire de Meaux, il était le "premier défenseur de notre département", "en première ligne pour protéger et promouvoir notre territoire". De nombreux élus ont également fait part sur Twitter de leur "tristesse" après ce décès, dont la présidente LR de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, le président LR des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, ou encore le président PS de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel.

Immense tristesse à la nouvelle du décès brutal du président du conseil départemental de Seine-et-Marne Jean-Jacques Barbaux. Son nom rimait avec engagement, dévouement et fidélité, de l’éducation nationale à la politique. Mes pensées les plus affectueuses vont à sa famille — Valérie Pécresse (@vpecresse) 25 février 2018

C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès brutal de Jean-Jacques Barbaux, président du Département de @SeineetMarne. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 25 février 2018

Quelle tristesse que la mort brutale de Jean-Jacques Barbaux défenseur infatigable et attachant de la Seine et Marne qu'il présidait. Courageux et déterminé il avait su mobiliser autour de lui. Toute ma sympathie affligée à sa famille et à ses proches. — Patrick Devedjian (@DevedjianP) 25 février 2018