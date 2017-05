Ségolène Royal, future chroniqueuse politique ?

publié le 19/05/2017 à 12:30

Ségolène Royal penserait-elle à sa reconversion ? Après avoir fait partie du gouvernement de François Hollande en tant que ministre de l'Environnement entre 2014 et 2017, elle a dévoilé qu'elle se verrait tout à fait entrer dans le monde des médias en tant qu'éditorialiste. Invitée à l'émission C à vous sur le plateau de France 5, Ségolène Royal a répondu aux questions d'Anne-Sophie Lapix qui lui demandait si une carrière similaire à l'ancienne ministre de la Santé Roselyne Bachelot, pouvait faire partie de ses projets d'avenir. "Oui, ça me plairait", a répondu l'ex ministre, avec un sourire amusé. Elle en a également profité pour glisser à celle qui remplacera bientôt David Pujadas sur les Journaux télévisés de France 2 : "Vous m'inviterez dans votre 20h!"



Ségolène Royal a tout de même plusieurs projets sérieux, puisqu'elle souhaite créer une entreprise ainsi qu'une ONG écologique. "Il y a une association dont les statuts viennent d'être déposés. Je crée une ONG fondée sur le Manifeste pour une justice climatique", a-t-elle déclaré en citant le titre d'un de ses ouvrages. Par ailleurs, elle a déclaré au micro de BFM TV qu'elle voulait concilier emplois et protection de l'environnement : "J'ai toujours plaidé pour une réconciliation possible entre les créations d'emplois et la protection de l'environnement. Maintenant, je vais le prouver en créant des emplois, en créant une entreprise dans le domaine de la croissance verte et de la finance verte", a affirmé l'ancienne ministre.