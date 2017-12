Sébastien Lecornu est l'invité de RTL

publié le 11/12/2017 à 06:57

La troisième édition du Climate Finance Day se tient lundi 11 décembre 2017 à Bercy, en présence de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. Organisé par Bercy, cet événement réunit des représentants de l'industrie financière, des autorités de régulation et de supervision et des banques publiques.



La question sera posée à Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique, de l'efficacité d'un tel sommet, qui vise à financer "par le haut", la lutte contre le changement climatique. L'idée est en fait de passer par le monde de l'entreprise, en complément des États.

La première édition de ce sommet avait vu le jour à la veille de la COP 21. "Elle avait permis de prendre conscience que les enjeux climatiques ne pouvaient être du seul ressort de grandes institutions et des pouvoirs publics, et que le secteur financier avait son rôle à jouer", avait soufflé aux Échos une source du ministère des Finances. L'objectif que s'est fixé ce troisième sommet est l'accélération du processus de financements. Objectif ou vœu pieu ?



