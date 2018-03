publié le 26/03/2018 à 07:31

Mis en examen dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne en 2007, Nicolas Sarkozy a invoqué devant les juges l'absence de "preuve matérielle" et affirmé vivre "l'enfer de la calomnie". Une garde à vue qui a duré pas moins de 26 heures, et dont RTL vous a déjà délivré quelques coulisses.



On a ainsi appris que l'ancien chef de l'État a pu rentrer dormir chez lui, aux alentours de minuit mercredi 21 mars, avant de revenir tôt le matin dans les locaux de la Police judiciaire, à Nanterre. Figurez-vous que d'après son entourage, en "off" il s'en est en fait fallu de peu, ainsi que le révélait RTL dès vendredi 23 mars au soir.



"On prolonge, vous dormirez-là", auraient fait savoir les juges à Nicolas Sarkozy, tard le soir. C'est son avocat, Thierry Herzog, qui a réussi à les convaincre du contraire. Mais pas si facilement, à l'en croire.

Alors que l'ancien chef de l'État se préparait psychologiquement à dormir sur une simple chaise et que son épouse Carla Bruni était contactée pour que lui soit apportée une couverture, les juges ont délibéré, avant de finir par l'autoriser à rentrer.



"Les faits ont douze ans. Pensez-vous qu'il ne reviendra pas ?", aurait demandé Thierry Herzog en substance. L'avocat s'est aussi engagé à ce qu'aucune déclaration publique ne soit faite d'ici à leur retour, le lendemain à 7h30.