Robert Ménard est l'invité de RTL

Dans une lettre ouverte à son ancien allié du second tour de la présidentielle, Marine Le Pen a proposé jeudi 31 mai à Nicolas Dupont-Aignan de former une liste commune aux élections européennes de 2019. Dans cet objectif elle souhaite rencontrer le président de Debout la France (DLF) pour élaborer une "charte".



Selon la présidente du Front national, son parti et DLF sont devenus "des acteurs incontournables d'une recomposition autour du véritable clivage mondialistes/nationaux". Engagée depuis la défaite à l'élection présidentielle dans une stratégie d'alliances, Marine Le Pen a proposé de rebaptiser son parti le Rassemblement national.

Une stratégie dans laquelle Nicolas Dupont-Aignan pourrait avoir un rôle décisif. Le président de Debout La France a de son côté constitué les Amoureux de la France. Une plateforme à laquelle se sont ralliés le président du Parti Chrétien-Démocrate Jean-Frédéric Poisson et le président du Centre national des indépendants et paysans (Cnip), Bruno North.

Robert Ménard, avocat de l'union des droites

Le début d'une possible union des droites, pour laquelle le maire de Béziers, Robert Ménard milite depuis des années ? Le 12 avril dernier, il faisait partie avec son épouse de "l'appel pour l'union des droites" publié sur le site de Valeurs actuelles.



"La droite est majoritaire dans les profondeurs de notre nation, mais minoritaire lors des rendez-vous électoraux. Pourquoi ? Parce qu'elle est artificiellement divisée en partis, alors que ses électeurs partagent largement des idées essentielles", arguait le texte qui compte également parmi ses signataires Jean-Frédéric Poisson, Thierry Mariani ou encore Christine Boutin.

