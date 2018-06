publié le 19/06/2018 à 07:00

Un an après l'élection massive de députés La République en Marche (REM) à l'Assemblée nationale, le président du groupe Richard Ferrand a déclaré ce lundi 18 juin au Figaro qu'il songeait déjà à "passer la main" à mi-mandat.



Alors, un an après leur élection, certains députés REM sont-ils devenus des boulets pour le Président Macron ? C'est la question à laquelle devra répondre le chef de file de REM face à Elizabeth Martichoux ce mardi 19 juin. Il semble que Richard Ferrand veuille dans tous les cas "remettre à plat et en cause l'ensemble des responsabilités" des "marcheurs" à l'Assemblée fin décembre 2019.

La crise chez Les Républicains avec le limogeage de Virginie Calmels par Laurent Wauquiez sera également au cœur de l'entretien avec le président du groupe REM à l'Assemblée. Ce départ est-il une bonne nouvelle pour la majorité ?

Richard Ferrand répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr