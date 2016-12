Richard Ferrand est l'invité de RTL

INVITÉ RTL - Le député du Finistère et secrétaire général du mouvement En Marche répondra aux questions de Jérôme Florin à partir de 7h45.

Crédit : Eric FEFERBERG / AFP Richard Ferrand, lors d'un meeting En Marche le 12 octobre 2016

par Eléanor Douet publié le 28/12/2016 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Emmanuel Macron a le vent en poupe. L'ancien ministre de l'Économie de François Hollande obtient de bons scores dans les différents sondages. Il est même la personnalité politique préférée des Français, devant François Fillon, selon un sondage Elabe publié mercredi 21 décembre. Une popularité qui n'est pas pour plaire à l'ancien Premier ministre et candidat de la droite et du centre, qui connaît un début de campagne difficile.



Emmanuel Macron a su imposer son style et ses idées, qu'il a notamment dévoilées lors de son grand meeting porte de Versailles devant plusieurs milliers de personnes. Si le candidat ne se démarque pas de François Fillon par son côté libéral, il propose une dimension sociale et sociétale qui attire à lui des électeurs de divers horizons. De quoi inquiéter l'équipe Fillon.



Pour convaincre le plus de Français possible, l'ancien ministre de l'Économie a envoyé aux 115.000 adhérents de son mouvement En Marche, les orientations de son projet, pour que celui-ci soit diffusé à travers le pays, comme il le souhaitait à la fin de son meeting porte de Versailles.



>> L'interview est à suivre en direct à partir de 7h45 sur RTL et en vidéo sur RTL.fr