publié le 11/06/2017 à 21:11

Le député sortant (DVG) de Wallis et Futuna, Napole Polutélé, a été réélu dès le premier tour des législatives avec 50,24% des voix, a annoncé dimanche la préfecture.



Se présentant également sous l'étiquette divers-gauche, Sylvain Brial a obtenu 46,19% des voix, et le candidat LR Hervé Delord 3,57%.

Dans ce petit archipel du Pacifique Sud, les électeurs se sont beaucoup plus mobilisés que pour la présidentielle du mois dernier, avec seulement 18,73% d'abstention, contre 36,07% le 23 avril et 27,99% le 7 mai.



Napole Polutélé avait été élu en 2013 lors d'une législative partielle, en remplacement de l'UMP David Vergé, dont l'élection avait été annulée pour cause d'irrégularités dans le financement de sa campagne.



Découvrez les résultats des législatives à Wallis et Futuana (986) circonscription par circonscription :



1ère circonscription

Wallis-Et-Futuna



Trois candidats se disputaient le premier tour des élections législatives. C'est donc le député sortant Napole Polutele (DVG) qui a été réélu dès le premier tour avec 50,24% des voix.