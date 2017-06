publié le 12/06/2017 à 00:53

Comme dans plusieurs départements de France, La République En Marche occupe la première place dans chaque circonscription de la Vienne, au soir du premier tour des élections législatives, même dans la quatrième circonscription, où Nicolas Turquois, président de la fédération du MoDem de la Vienne, concourt pour le compte du parti d'Emmanuel Macron mais sous l'étiquette du parti centriste, et cumule 30,84% des voix. Au second tour, il sera opposé à Anne-Florence Bourat, de l'UDI, arrivée deuxième avec 18,91% des suffrages.



Dans les première, deuxième et troisième circonscriptions du département, les candidats de la République en Marche, arrivés en tête avec un large score, feront respectivement face à des candidats de la France insoumise, des Républicains et du Front national. Les aspirants députés REM partent favoris, disposant dans ces trois circonscriptions d'au moins 25 points d'avance sur leur dauphin.

Découvrez les résultats dans le département de la Vienne (86), circonscription par circonscription :



1ère circonscription

Jacques Savatier (REM) : 16.486 voix, (42,29%)

Marjorie Monni (EELV) : 1.772 voix (4,55%)

Xavier Moinier (PS) : 3.646 voix (9,35%)

Pascale Henry (DIV) : 269 voix (0,69%)

Frédéric Bouchareb (DVG) : 86 voix (0,22%)

Céline Cuvillier (LFI) : 5.892 voix (15,12%)

Jacqueline Daigre (LR) : 4.562 voix (11,70%)

Arnaud Fage (FN) : 4.058 voix (10,41%)

Anne Joulain (PCF) : 1.086 voix (2,79%)

Guillaume Verdier (DLF) : 540 voix (1,39%)

Patrick Martinet (EXD) : 234 voix (0,60%)

Ludovic Gaillard (EXG) : 350 voix (0,90%)



2ème circonscription

Patricia Persico (PS) : 3.454 voix (8,60%)

Frédéric Abrachkoff (LFI) : 5.507 voix (13,70%)

Olivier Chartier (LR) : 5.684 (14,15%)

François Barère (EXG) : 256 voix (0,64%)

Céline Bousquet (DIV) : 398 voix (0,99%)

Marie-Dolorès Prost (DVD) : 510 voix (1,27%)

Magali Delamour (DIV) : 259 voix (0,64%)

Jeannine Mazzoleni-Moyse (DLF) : 472 voix (1,17%)

Nicolas Laurenceau (DIV) : 223 voix (0,55%)

Yoann Magneron (EELV) : 1.961 voix (4,88%)

Christian Michot (PCF) : 1.023 voix (2,55%)

Sacha Houlié (REM) : 16.776 voix (41,75%)

Pascale Bordin (FN) : 3.256 voix (8,10%)

Cyril Rousseau (ECO) : 73 voix (0,18%)

Marie-Aline De Mascureau (EXD) : 331 voix (0,82%)



3ème circonscription

Valérie Lafoy (PCF) : 1.208 voix (3,22%)

Christophe Greselin (DIV) : 199 voix (0,53%)

Thierry Mesmin (DVG) : 1.194 voix (3,18%)

Delphine Jumeau (FN) : 5.512 voix (14,68%)

Didier Henry (DIV) : 227 voix (0,60%)

Marie-José Cellot (LFI) : 4.385 voix (11,68%)

Aymeric Maître Du Chambon (DVD) : 333 voix (0,89%)

Gérard Herbert (DVD) : 2.822 voix (7,51%)

Florian Séjourné (EELV) : 1.281 voix (3,41%)

Enguerrand Delannoy (LR) : 5.004 voix (13,32%)

Jean-Michel Clément (REM) : 15.013 voix (39,98%)

Danièle Cassette (EXG) : 377 voix (1,00%)



4ème circonscription

Jacques Sabourin (DIV) : 642 voix (1,79%)

Véronique Massonneau (ECO) : 5.031 voix (13,99%)

Jean-Paul Bodin (EELV) : 689 voix (1,92%)

Moïse Lesage (EXD) : 37 voix (0,10%)

Patrice Villeret (EXG) : 394 voix (1,10%)

Nicolas Turquois (MoDem) : 11.089 voix (30,84%)

Aurélie Saulnier (LFI) : 3.554 voix (9,88%)

Clarice Pereira (PCF) : 1.002 voix (2,79%)

Anne-Florence Bourat (UDI) : 6.799 voix (18,91%)

Alain Verdin (FN) : 6.215 voix (17,29%)

Laurence De Virville (DIV) : 231 voix (0,64%)

Marie-Noëlle Wadowski (DIV) : 271 voix (0,75%)