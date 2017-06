publié le 12/06/2017 à 07:19

Les Français sont appelés à élire leurs députés à l'occasion du premier tour des législatives dimanche 11 juin. Une seule certitude entoure ce scrutin : le profond renouvellement du personnel politique qui siégera au Palais Bourbon pour la prochaine législature. 40% des députés sortants ne se représentent pas.



Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages (plus de 50%) si le taux de voix exprimées est supérieur à 25%. Sinon, les deux candidats arrivant en tête et ceux ayant obtenu plus de 12,5% des voix pourront se maintenir au second tour.

Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dimanche et le 18 juin, pour le second tour, dans le cadre d'un dispositif sécuritaire renforcé sur fond de menace terroriste, selon le ministère de l'Intérieur.

Les résultats dans le Vaucluse, circonscription par circonscription

1ère circonscription

Avignon, Morières-lès-Avignon, Le Pontet





Monique Berion (DVG) : 231 voix - 0,73%

Philip Cripe (DIV) : 70 voix - 0,22%

Pierre Bories (DIV) : 403 voix - 1,28%

Bruno Rolland Du Roscoat (DIV) : 200 voix - 0,63%

Claudine Rodinson (EXG) : 211 voix - 0,67%

Anne-Sophie Rigault (FN) : 7 261 voix - 23,01% BALL

Stéphane Geslin (EXG) : 100 voix - 0,32%

Philippe Jaffre (DIV) : 57 voix - 0,18%

Gaetan Nguyen-Hun (DIV) : 99 voix - 0,31%

André Castelli (PCF) : 2 408 voix - 7,63%

Kader Guettaf (DVG) : 123 voix - 0,39%

Stéphanie Parry (LR) : 3 288 voix - 10,42%

Jean-François Cesarini (REM) : 9 495 voix - 30,09% BALL

Alain Gouin (DLF) : 352 voix - 1,12%

Jean-Pierre Cervantes (EELV) : 1 007 voix - 3,19%

Amandine Laugier (LFI) : 4 090 voix - 12,96%

Christine Lagrange (PS) : 1 354 voix - 4,29%

Denis Schmid (DIV) : 321 voix - 1,02%

Audrey Castanet (ECO) : 485 voix - 1,54%



2ème circonscription

Bonnieux, Buoux, Cabrières-d'Avignon, Cadenet, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Cheval-Blanc, Cucuron, L'Isle-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Lacoste, Lagnes, Lauris, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Oppède, Puget, Puyvert, Robion, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Saumane-de-Vaucluse, Sivergues, Taillades, Le Thor, Fontaine-de-Vaucluse, Vaugines, Villelaure.





Michelle Chassagne (EXG) : 209 voix - 0,51%

Claude Sala (ECO) : 840 voix - 2,05%

Annie Rosenblatt (EELV) : 1 216 voix - 2,97%

Sonia Strapelias (REM) : 12 077 voix - 29,51% BALL

Jean-Claude Bouchet (LR) : 9 249 voix - 22,60% BALL

Jacqueline Espinosa (DIV) : 229 voix - 0,56%

Philippe Batoux (PS) : 1 981 voix - 4,84%

Thibaut de la Tocnaye (FN) : 9 204 voix - 22,49%

Laurent Thérond (LFI) : 5 120 voix - 12,51%

Serge Liotaud (DLF) : 801 voix - 1,96%



3ème circonscription

Althen-des-Paluds, Le Beaucet, Bédarrides, Carpentras, Courthézon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Mazan, Monteux, Pernes-les-Fontaines, La Roque-sur-Pernes, Saint-Didier, Sorgues, Vedène, Velleron, Venasque.





Bruno Poirson (REM) : 11 424 voix - 32,07% BALL

Mina Idir (PCF) : 1 245 voix - 3,49%

Bernard Maunier (ECO) : 978 voix - 2,75%

Bertrand Helleu (EXG) : 208 voix - 0,58%

Hervé de Lepinau (FN) : 11 334 voix - 31,81% BALL

Philippe Maire (DVD) : 0 voix - 0,00%

Gilles Veve (LR) : 4 893 voix - 13,73%

Aurélie Rousseau (DIV) : 272 voix - 0,76%

Laurence Cermolacce-Boissier (LFI) : 3 952 voix - 11,09%

Emmanuel Cointot (DLF) : 787 voix - 2,21%

Tristan Flint D'auriac (EXD) : 311 voix - 0,87%

Jacqueline Scibilia (ECO) : 223 voix - 0,63%



4ème circonscription

Le Barroux, Beaumes-de-Venise, Beaumont-du-Ventoux, Bollène, Brantes, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Crestet, Entrechaux, Faucon, Gigondas, Grillon, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Malaucène, Mondragon, Mornas, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Savoillan, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Villedieu, Violès, Visan.





Betty Carvou (ECO) : 630 voix - 1,48%

Marie-Charlotte Lesergent (DLF) : 675 voix - 1,59%

Serge Noudelberg (DVD): 64 voix - 0,15%

Muriel Hermier (DIV) : 181 voix - 0,43%

Serge Marolleau (EELV) : 986 voix - 2,32%

Catherine Candela (FN) - 7 711 - 18,12%

Jacques Bompard (EXD) : 8 147 voix - 19,14% BALL

Marlène Thibaud (PS) : 1 668 voix - 3,92%

Carole Normani (REM) : 10 749 voix - 25,26% BALL

Jean-François Perilhou (LR) : 5 096 voix - 11,97%

Farid Faryssy (LFI) : 3 458 voix - 8,13%

Anne-Marie Hautant (REG) : 280 voix - 0,66%

Béatrice Farge (EXG) : 198 voix - 0,47%

Myriam Henri Gros (DVD) : 1 621 voix - 3,81%

Fabienne Haloui (PCF) : 1 094 voix - 2,57%



5ème circonscription

Ansouis, Apt, Aubignan, Aurel, Auribeau, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumettes, Beaumont-de-Pertuis, Bédoin, Blauvac, Cabrières-d'Aigues, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Castellet, Crillon-le-Brave, Flassan, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Grambois, Joucas, Lagarde-d'Apt, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malemort-du-Comtat, Méthamis, Mirabeau, Modène, Monieux, Mormoiron, La Motte-d'Aigues, Murs, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Christol, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saint-Trinit, Sannes, Sarrians, Sault, La Tour-d'Aigues, Viens, Villars, Villes-sur-Auzon, Vitrolles-en-Lubéron





Christophe Chalençon (DVD) : 253 voix - 0,63%

Julien Aubert (LR) : 8 367 voix - 20,96% BALL

Marie Thomas De Maleville (FN) : 7 361 voix - 18,44%

Sandrine Kraft (DVD) : 465 voix - 1,17%

Cédric Lecellier (DVG) : 275 voix - 0,69%

Lucien Pierini (EXG) : 319 voix - 0,80%

Luc Reynard (PRG) : 1 922 voix - 4,82%

Stéphane Chotard (LFI) : 4 892 voix - 12,26%

Anne Daures (ECO) : 645 voix - 1,62%

Marie-Christine Kadler (EELV) : 1 302 voix - 3,26%

Jean Viard (REM) : 13 291 voix - 33,30% BALL

Nathalie Forest (DLF) : 561 voix - 1,41%

Véronique Morel (DIV) : 258 voix - 0,65%