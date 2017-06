et AFP

publié le 12/06/2017 à 00:39

Un mois après la présidentielle, 47 millions d'électeurs se sont déplacés dans les urnes pour le premier tour des élections législatives, ce dimanche 11 juin, afin d'élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Dans le département du Var, l'irruption de La République En Marche a complètement changé l'échiquier politique des huit circonscriptions, puisque les candidats Républicains sont en mauvaise posture, face aux candidats LREM.



Ainsi, Elisabeth Chantrieux emporte la 1ere circonscription avec 31,80% des voix. La candidate LREM retrouvera Geneviève Levy (LR) au second tour, qui a obtenu 25,51% des voix. LREM va également devoir affronter les candidats du Front national puisque le parti est arrivé second dans plusieurs circonscriptions. Ainsi Rachel Roussel a recueilli 23,42% des voix dans la 2e circonscription du Var. Elle est en ballottage avec Cécile Muschotti (REM), qui a obtenu 33,71% des voix. Le second tour a lieu dimanche 18 juin.

Découvrez les résultats dans le département du Var (83), circonscription par circonscription :



1ère circonscription

Joel Pierre Chevreux (DVD) : 1.25% 415

Olivier Lesage (ECO) : 0.86% 288

Renée Defrance (EXG) : 0.56% 185

Michel De Maynard De Saint Michel (DLF) : 0.97% 323

Delphine De Luca (EELV) : 3.10% 1034

Viviane Driquez (PS) : 0.00% 0

Philippe Sans (DVD) : 2.61% 869

Marion Buchheit-Kapell (DIV) : 0.73% 244

Yassin-Faïsal Belguechi (DIV) : 0.14% 45



Luc Leandri (LFI) : 8,23% 2.742

Alain Glémet (PCF) : 2,19% 729

Amaury Navarranne (FN) : 21,95% 7.310

Elisabeth Chantrieux (REM) : 31,80% 10.592 ballottage

Geneviève Levy (LR) : 25,51% 8.495 ballottage

Jean Claude Picot (DVD) : 0,10% 32



2ème circonscription



Anaïs Enguerand (DIV) : 0,67% 269

Philippe Vitel (LR) : 19,23% 7.677

Laurence Luccioni (DVD) : 1,96% 783

Alain Bolla (PCF) : 2,17% 867

Jean-Claude Goni (DIV) : 0,94% 377

Michel Lagréca (LFI) : 10,64% 4.247

Rachel Roussel (FN) : 23,42% 9.350 ballottage

Cécile Muschotti (REM) : 33,71% 13.455 ballottage

Marie-Reine Zimmermann (DLF) : 2,27% 905

Aleth Mareschal De Charentenay (DVD) : 0,67% 267

Guy Rebec (EELV) : 2,87% 1.146

Maurice Aeply (DIV) : 0,48% 193

Roseline Lafitte Videau (DVG) : 0,44% 177

Jean-Michel Ghiotto (EXG) : 0,51% 202



3ème circonscription



Chantal Mouttet (EELV) : 3,38% 1.648

Marie Martin (DLF) : 2,03% 987

Alexandre Zapolsky (REM) : 33,91% 16.523 ballottage

Daniel Mehl (DVD) : 1,50% 733

Anaïs Escudier (PCF) : 1,67% 814

Jean-Louis Banes (DVD) : 0,85% 412

Jean-Louis Masson (LR) : 23,20% 11.302 ballottage

Franck Chauvet (DIV) : 0,64% 311

Stéphane Simon (DIV) : 0,72% 349

Marine Agin (DIV) : 0,85% 415

Pierre Deidon (EXG) : 0,38% 187

Danielle Lapierre (LFI) : 8,76% 4.267

Aline Renck-Guigue (FN) : 21,52% 10.486

Françoise Guilmoto (ECO) : 0,59% 287



4ème circonscription



Philippe Lottiaux (FN) : 24,76% 11.245 ballottage

Eric Habouzit (LFI) : 7,35% 3.337

Françoise Dumont (LR) : 17,87% 8.115

Martine Camous (DVD) :0.00% 0

Jean-Laurent Felizia (EELV) : 3,27% 1.484

Gérald Bitschy (DIV) : 0,71% 323

Thierry Rudnik (DLF) : 1,43% 651

Brigitte Tonini-Bossi (DVD) : 1,16% 529

Johana Maniscalco (DIV) : 0,63% 286

Jean-Marie Bernardi (PCF) : 1,37% 620

Didier Monnin (EXD) : 0,93% 422

Catherine Moilier (DIV) : 1,38% 627

Sereine Mauborgne (REM) : 32,30% 14.671 ballottage

Gaëlle De Montgolfier (DIV) : 0,19% 86

Annick Napoleon (DVD) : 6,18% 2.809

Geneviève Cabrera (EXG) : 0,47% 212



5ème circonscription



Gilles Dedier (EXD) : 1,16% 508

Barbara Cros (PCF) : 0,79% 345

Natacha Jacquemard (DVG) : 0,15% 66

Insaf Rezagui (PS) : 1,86% 816

Philippe Michel-Kleisbauer (MoDem) : 28,58% 12.513 ballottage

Isabelle Michon (DIV) : 0,53% 233

Luc Laîné (DIV) : 3,21% 1.405

Gilles Longo (FN) : 25,55% 11.188 ballottage

Géraldine Maiye Prapas (DVD) : 1,85% 809

Jonathan Déry (DVD) : 4,01% 1.758

Pascale Morel (EXG) : 0,24% 107

Jacky Giral (EELV) : 2,01% 880

Jean-Pierre Meynet (DVG) : 2,80% 1.227

Thierry Sarrauton (DLF) : 1,57% 689

Catherine Aubry (LFI) : 6,25% 2.736

Guillaume Decard (LR) : 19,43% 8.509



6ème circonscription



Hélène Lion (ECO) : 1,03% 545

Didier Cade (REG) : 1,85% 980

Gilles Fournel (EXD) : 1,14% 602

Jérome Rivière (FN) : 25,77% 13.661 ballottage

Frédéric Weber (DVD) : 0,19% 101

Laurent Carratala (PCF) : 2,04% 1.083

Hélène Delage (EXG) : 0,42% 223

Marc D'amato (PRG) : 0,94% 499

Marc Lauriol (LR) : 15,20% 8.057

Cédric Carasco (DIV) : 0,73% 388

Cécile Laublet (PS) : 2,39% 1.269

Jill Caziconstantinos (LFI) : 10,45% 5.538

Laurent Lopez (EXD) : 1,58% 838

Valérie Gomez-Bassac (REM) : 34,21% 18.133 ballottage

Maryse Retali (DVD) : 2,06% 1.094



7ème circonscription



Reine Peugeot (DLF) : 1,86% 845

Nadine Rouzic (ECO) : 0,54% 247

Elie Hatem (EXD) : 0,37% 169

Gilles Zobiri (DIV) : 0,05% 24

Jean-René Tozza (ECO) : 0,12% 56

Laurent Richard (LFI) : 10,27% 4.665

Thomas Rostaing (DIV) : 0,63% 288

Emilie Guerel (REM) : 31,55% 14.330 ballottage

Khalid El Garti (DVD) : 0,19% 86

Frédéric Boccaletti (FN) : 23,86% 10.838 ballottage

Jean Sébastien Vialatte (LR) : 19,06% 8.658

Denise Reverdito (EELV) : 2,99% 1.358

Lucienne Daudé (DVD) : 1,59% 721

Janine Lecler (PCF) : 2,00% 910

Jeanne-Marie Carrere (DIV) : 0,47% 215

Marie-Renée Balty (EXG) : 0,45% 206

Michèle Thouverez-Brochot (DVG) : 0,29% 131

Jean-Pierre Colin (DVD) : 3,67% 1.669



8ème circonscription



Fabien Matras (REM) : 32,62% 16.619 ballottage

Bruno Delport (EELV) : 2,70% 1.374

Guy Fernandez (DIV) : 0,79% 401

Pierre Jugy (FN) : 23,86% 12.160 ballottage

Patricia Massis-Callet (LFI) : 9,79% 4.989

Sophie Goy (ECO) : 1,23% 628

Olivier Audibert-Troin (LR) : 23,31% 11.879

Clémence Razeau (DVD) : 2,10% 1.072

Marie-Pierre Burlando (PCF) : 1,61% 820

Ludovic Martin (EXG) : 0,44% 223

Bernard Lemaitre (DLF) : 1,55% 790